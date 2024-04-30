Esir takası olmazsa hükümet düşer

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas’la esir takası anlaşmasının imzalanmaması durumunda Binyamin Netanyahu hükümetinin düşebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, “işgal planından vazgeçmesi durumunda hükümetin varlık hakkı kalmayacağı” yönündeki açıklamalarına Gantz’dan cevap geldi. X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gantz, “Refah’a girmek, Hamas’a karşı verilen uzun soluklu mücadelede önemli ancak hükümet tarafından terk edilen esirlerin evlerine geri dönmesi acil ve çok daha önemli.” ifadesini kullandı.

Gantz, İsrail emniyet teşkilatının desteğiyle, savaşın sonlandırılmasını gerektirmeyen bir anlaşmaya varılması ancak hükümet içindeki bakanların bunu engellemesi durumunda hükümetin varlığını sürdürme hakkı olmayacağını dile getirdi.