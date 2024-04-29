Uçak biletlerinde tavan fiyata % 30 zam

Artan enflasyon ve dolar kurundaki artışlar sürüyor. İç hatlar ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyat yüzde 30 zamlandı. Böylelikle, yurt içi uçuşlarda tavan uçak bileti fiyatı 3 bin 250 TL’ye yükseldi.

Yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL’den 2 bin TL’ye, geri kalan yüzde 15’lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye çıktı. Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı.

Karar’ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması getirilmişti. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

Haber Merkezi