Binlerce Gazzeli temel ihtiyaçlardan mahrum

UNRWA, “Gazze’de insanlar yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum” açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’de yüzbinlerce insanın hâlen yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum olduğunu belirtti. UNRWA’nın X hesabından Gazze Şeridi’ndeki insani duruma ilişkin açıklama yapıldı. Gazze’de yüzbinlerce insanın hâlen yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum olduğu ifade edilen paylaşımda, Gazze’de çöplerin birikmeye devam ettiği, çöpü imha etme, atık suları arıtma işlemlerinin çok kısıtlı olduğu kaydedildi.

Çöp yığınları arasında yaşıyorlar

UNRWA’nın bir başka paylaşımında da Gazze’deki ailelerin çöp yığınları ve kanalizasyon atıkları arasında yaşadığı, dayanılmaz yaz sıcaklarında hijyen koşullarının kötü olduğu belirtildi. Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini engelleyen, bölgeyi abluka altında tutan İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279’u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

BM’ye, Gazze için harekete geçme çağrısı

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK), Gazze’de ateşkesin sağlanması için derhal harekete geçmeye çağırdı. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK’nın haziran ayı başkanlığını yapan Güney Kore ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis’e mektup gönderdi. Mansur söz konusu mektupta, BMGK’dan, Gazze’de ateşkesin sağlanması, Filistin halkının korunması ve uluslararası kurallara riayet edilmesini garanti altına almak için acilen harekete geçmesini istedi.

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Altyapısızlık çocukların güvenliğini etkiliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filistin’de altyapının yok edildiğini ve bunun çocukların güvenliğini etkilediğini belirtti. UNICEF paylaşımda, “Batı Şeria’da devam eden şiddet olayları kritik altyapıyı yok ediyor ve çocukların güvenliğini ve refahını etkiliyor.” ifadesi kullanıldı. Batı Şeria’nın yanı sıra Gazze’ye de işaret edilen paylaşımda, “Gazze. Batı Şeria. Çocukların her yerde barışa ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulunuldu.