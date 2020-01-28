Bir deprem de Akdeniz'de

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AA

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