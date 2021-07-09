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9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

'Bir süre daha Karadeniz'de kalacaklar'

09 Temmuz 2021, Cuma 19:38
Karadeniz'de düzenlenen "Sea Breeze" tatbikatını yöneten ABD Donanması Kaptanı Stuart Bauman, "Gemiler, bir süre daha Karadeniz'de kalmaya devam edecek. Ancak bu, Montrö Sözleşmesi tarafından öngörülen süre sınırını ihlal etmeyecek." dedi.

ABD Donanmasından askeri yetkililer, Karadeniz’deki "Sea Breeze" tatbikatının sonuçları hakkında telekonferansla gazetecilere bilgi verdi.

Bauman, bu senekinin 1997'den bu yana düzenlenen en büyük tatbikat olduğuna dikkati çekerek 30'dan fazla ülke ve 5 binden fazla personelin katıldığı tatbikatın Ukrayna ve diğer ortakların "en yüksek iş birliğiyle" düzenlendiğini söyledi.

Sonucu "mükemmel" şeklinde niteleyen Bauman, gemilerin Karadeniz'i ne zaman terk edeceğine dair bir soru üzerine, "Sea Breeze tatbikatına katılan gemilerin çoğu, Bulgaristan liderliğindeki Breeze tatbikatına da katılacak. Böylece gemiler bir süre daha Karadeniz'de kalmaya devam edecek. Ancak bu, Montrö Sözleşmesi tarafından öngörülen süre sınırını ihlal etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bauman, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarla ilgili soruya "Bu, tatbikatın kapsamının dışındadır." yanıtını verdi.

Tatbikatın, ABD'nin Karadeniz'deki varlığına etkisine ilişkin bir soru üzerine Bauman, Sea Breeze'in, ABD'nin dünyada yaptığı tatbikatlardan yalnızca biri ve çeşitli ülkelerin katılımıyla yapılan düzenli bir faaliyet olduğunu vurgulayarak, bölgenin istikrarının sağlanması için tatbikatın düzenlenmeye devam edeceğini kaydetti.

Rusya'nın tepkisi

Komutan John D. John da tatbikatın, Rusya ile anlaşmazlık doğurup doğurmadığıyla ilgili bir soru üzerine, belirlenen alan dışına çıkılmadığını, herhangi bir müdahale ile karşılaşılmadığını, güvenlik nedeniyle profesyonel şekilde Rusya ile iletişim halinde olunduğunu aktardı.

Rus ordusu, son dönemde, ABD ve Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı ve çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı tatbikat nedeniyle Karadeniz’deki askeri faaliyetlerini artırmıştı.

Sea Breeze sürerken Rusya da Karadeniz'de S-400 sistemleriyle tatbikatlar gerçekleştirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tatbikatın "kışkırtıcı" olduğunu belirterek, "Washington ve müttefikleri, Karadeniz sularını iş birliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürüyor." demişti.

AA

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