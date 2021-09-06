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6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

BM, Afganistan'a 'tarafsız ve bağımsız yardım' sağlayacak

06 Eylül 2021, Pazartesi 14:39
Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan'a "tarafsız ve bağımsız" insani yardım sağlama taahhüdünü yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM ve Taliban'dan yapılan açıklamalara göre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, dün Kabil'de Taliban liderliğiyle bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Griffiths'in Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader ve Kabil'deki Taliban liderliği ile "insani konularda görüşmek" için bir araya geldiğini söyledi.

Dujarric, "Toplantıda Griffiths, insani yardım topluluğunun, ihtiyacı olan milyonlarca insana tarafsız ve bağımsız insani yardım ve koruma sağlama taahhüdünü yineledi." ifadesini kullandı.

Açıklamada Griffiths'in, kadınların "yardım sağlanmasındaki kritik rolünün" vurgulandığı ve tüm tarafları kadınların haklarını, güvenliklerini ve refahlarını sağlamaya çağırdığı belirtildi.

Taliban'ın, insani yardım çalışanlarının emniyet ve güvenliğinin, ihtiyacı olan kişilere insani yardım erişiminin ve hem erkek hem de kadın insani yardım çalışanlarının hareket özgürlüğünün garanti altına alınacağını taahhüt ettiği bildirildi.

Ayrıca Taliban'ın, Afganistan halkına yardımın ulaştırılmasını sağlamak için iş birliği yapmayı taahhüt ettiği aktarılan açıklamada, "Afganistan'da hayat kurtaran insani operasyonların devam edebilmesi için finansmanın acilen artırılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Afganistan'da nüfusun yarısı -18 milyon kişi - hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Üçte biri bir sonraki öğünlerinin nereden geldiğini bilmiyor. Beş yaş altındaki tüm çocukların yarısından fazlası akut yetersiz beslenme riski altında. Şiddetli bir kuraklık, önümüzdeki aylarda açlığı daha da artıracak."

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de Twitter'da Birader'in Griffiths ve ekibini Afganistan'ın Kabil'deki Dışişleri Bakanlığında ağırladığını doğruladı.

Taliban'ın, BM'ye "iş birliği ve gerekli tesislerin sağlanması" konusunda güvence verdiğini belirten Şahin, "BM temsilcisinin, bağışçı ülkelerin gelecek toplantısında Afganistan'a daha fazla yardım çağrısında bulunacağını söyleyerek Afgan halkına insani yardımın devamı için söz verdiğini" aktardı.

AA

Etiketler: BM, Afganistan, insani yardım
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