BM'den 'Tigray' açıklaması

Birleşmiş Milletler, yıl başından bu yana Etiyopya'nın Tigray eyaletine Etiyopya hava kuvvetlerince gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü, 75 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hava saldırılarından kaynaklanan sivil kayıplar ve nesnelerin tahrip edildiğine dair almaya devam ettiğimiz çok sayıda ve derinden rahatsız edici haberlerden endişe duyuyoruz." dedi. Throssell, bu yıl, Etiyopya hava kuvvetlerince gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğü, 75 kişinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı. Sözcü Throssell, 10 Ocak'ta insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında, çoğu kadın 17 sivilin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını ifade etti. 11 Ocak'ta, devlete ait Teknik Mesleki Eğitim ve Öğretim Enstitüsünün vurulduğunu ve 3 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını aktaran Throssell, 12 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında da 72 yaşında bir kişinin öldüğünü kaydetti. AA

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