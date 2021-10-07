BM'den 'Yemen' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yemen'in, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürdüğünü söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumunda konuşma yapan Bachelet, Yemen'deki duruma değindi.

Bachelet, ülkede çatışmaların 7'nci yılını doldurduğuna dikkati çekerek, "Taraflar arası çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı Mart 2015'ten bu yana 2 bin 270'i çocuk 8 bin 218 sivil ölürken, 13 bin 283 sivil yaralandı." diye konuştu.

Çatışan tarafların, uluslararası hukuk ve insan haklarının tesisine yönelik sorumluluklarını yerine getirmede üzerine düşen görevi yapmadığını vurgulayan Bachelet, "Çatışan taraflar ayrıca yargısız infaz, keyfi gözaltı, işkence ve çocukların silahlandırılması gibi uluslararası hukuku zedeleyen uygulamalara devam etmektedir." dedi.

Bachelet, "Yemen, dünyanın en ağır insani krizi olmayı sürdürüyor. Ülkede 20 milyondan fazla kişi insani yardım ve korumaya muhtaç olup bunlardan yaklaşık 12 milyonu daha vahim durumdadır. Şimdiye kadar 4 milyon kişi yerinden edilmiş ve bunların yüzde 83'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, bölgedeki insani yardım ve taraflar arası uzlaşma çabalarını geciktirdiğinin de altını çizen Bachelet, ülkede şiddetli gıda kıtlığının önüne geçilmesi için bütün sektörlere "acil yardım" çağrısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.