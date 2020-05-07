BM: Salgın yoksul ülkelerde üç ila altı ayda pik yapabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Covid-19 salgınının dünyanın en yoksul ülkelerinde üç ila altı aya kadar zirve noktaya ulaşacağını öngördüklerini belirtti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, salgının zirve noktasına ulaştığı dönemde en büyük ekonomik istikrarsızlığın ve karmaşanın yoksul ülkelerde yaşanacağını ifade etti. ‘İhtiyaç 6.7 milyar dolar’ BM’nin yardım programına Benin, Cibuti, Liberya, Mozambik, Pakistan, Filipinler, Sierra Leone, Togo ve Zimbabve olmak üzere dokuz yeni ülke daha eklendi. Genel Sekreter Antonio Guterres, mart ayında 2 milyar dolarlık küresel yardım planı açıklamıştı. Lowcock, salgının savunmasız ve yoksul ülkelerdeki tahribatını en aza indirmek ve yayılmasını önleyebilmek için 6.7 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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