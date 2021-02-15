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16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

BM, Somali için yardım çağrısında bulundu

15 Şubat 2021, Pazartesi 19:25
Birleşmiş Milletler (BM), bu yıl 5,9 milyon Somaliliye yardım ulaştırılabilmesi için 1 milyar dolar gerektiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, sel baskınları, çekirge istilası, kuraklık ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını gibi nedenlerden ötürü ülkedeki 2,7 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

2,6 milyon Somalilinin doğal felaketler ve çatışmalardan ötürü yerinden edilmiş halde bulunduğu ifade edilen açıklamada, toplam 5,9 milyon kişinin bu yıl insani yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, Somaliland, Puntland, Galmudug ve Jubaland eyaletlerinde ciddi ölçüde su kıtlığının yaşandığına işaret edilerek, insani müdahale için bu yıl uluslararası ortaklardan yaklaşık 1 milyar dolar talep edileceği kaydedildi.

BM ve ortakları, geçen yıl ülkede 820 milyon dolarlık insani yardım çalışması yaptı.

Etiketler: BM, Somali, yardım çağrısı
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