BM: Yemen’de insani kriz dünyanın en kötüsü

BM İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Vanessa Huguenin, “Yemenliler ‘aç kalmıyor’, ölüyor. Yemen’de 13,5 milyon kişi şu anda açlıktan ölme riski altında” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Vanessa Huguenin, Yemen’deki insanî krizin dünyanın en kötüsü olmayı sürdürdüğünü belirterek “Yetersiz beslenme hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yemenliler ‘aç kalmıyor’, açlıktan ölüyor. Yemen’de 13,5 milyon kişi şu anda açlıktan ölme riski altında” dedi. Ülkede Husilerin 2014 yılında başşehir Sana’yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş 2020’de ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi. BM verilerine göre, Yemen halkının yaşadığı insanî kriz, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle kritik boyutlara ulaştı. “Yemen’deki insanî kriz dünyanın en kötüsü olmayı sürdürüyor.” diye konuşan Huguenin, toplam nüfusu 30,5 milyon olan ülkenin yüzde 80’inin (24,3 milyon) insanî yardım ve korumaya muhtaç olduğunu vurguladı.

“Dört çocuktan biri akut açlık yaşıyor”

Huguenin, Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması’nın (IPC) hazırladığı yeni araştırmaya göre, Yemen’de 16 bin 500 kişinin “kıtlık benzeri şartlarda yaşadığını”, bu sayının 2021’de üçe katlanmasının beklendiğini aktardı. Huguenin, “Haziran 2021 itibarıyla bu sayı 3 milyon artabilir. Yani ülkenin yarısından fazlası akut açlık içinde yaşıyor olabilir” uyarısını yaptı. Uluslararası toplumu, Yemen için belirlenen insani yardım fonlarına destek ve ülkede şiddete son vermeye çağıran Huguenin, şunları kaydetti: “Şu anda kıtlığı önlemek en önemli öncelik. Kıtlığın hakim olmasını önlemek için herkes elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Yetersiz beslenme hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yemenliler ‘aç kalmıyor’, açlıktan ölüyor. Ülkenin bazı bölgelerinde şu anda dört çocuktan biri (yetersiz beslenmenin yol açtığı) “akut açlık” yaşıyor. Yemen’deki kıtlığı nasıl durduracağımızı zaten biliyoruz çünkü bunu iki yıl önce dünya yardım etmeyi seçtiğinde başardık. Bu, şiddetli beslenme yetersizliği olan on binlerce çocuk dahil milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu. Dünya artık yardım etmemeyi seçerse, bu çocukların çoğu ve aileleri yine açlıkla yüzleşecek” Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemenlilerin üçte ikisinin güvenli ve temiz su ile sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu açıklamıştı. Cenevre - aa