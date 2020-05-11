Boris Johnson: Aşıyı bulamayabiliriz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsle ilgili yayınladığı 50 sayfalık raporda, aşının bulunamama olasılığı olduğunu belirtti.

İngiltere'den koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına uzun vadeli çözümün aşı olacağını ama bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyebileceğini de vurguladı. Johnson aşı için “Bir atılım umuyoruz, ama umut bir plan değildir. Aşı veya tedavi bir yıldan uzun sürebilir. Gerçekten de en kötü senaryoda aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz,” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını tedbirleriyle uzun vadede yaşamak zorunda kalınacağını ifade eden Johnson, “Bu kısa süreli bir kriz değil. Covid-19 periyodik salgınlara neden olması muhtemel” dedi.