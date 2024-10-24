BRICS ülkeleri İsrail’i kınadı

BRICS ülkeleri, Gazze Şeridi’nde kapsamlı ve kalıcı ateşkesin derhal başlatılması çağrısında bulunarak İsrail’in insani yardım faaliyetlerine yönelik saldırılarını kınadı.

BRICS ülkeleri, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’nin ardından “Kazan Bildirgesi”ni kabul etti. Bildirgede; BRICS ülkelerinin siyaset, güvenlik, ekonomi, finans, kültürel ve beşeri alanlarda işbirliğini geliştirmeye devam edeceği belirtilirken uluslararası düzenin daha adil hale getirilmesi konusunda stratejik ortaklığın güçlendirileceği kaydedildi. İşgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen durumun ve insani krizin tırmandığı vurgulanan bildirgede, İsrail’in askeri operasyonları sonucunda Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da şiddetin benzeri görülmemiş şekilde arttığına işaret edildi. BRICS ülkelerinin, İsrail’in saldırılarının kitlesel sivil ölümler ve yaralanmalar, sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edilmesiyle sonuçlanması konusunda derin endişe duyduğunun altı çizilirken “İnsani yardım operasyonlarına, altyapı tesislerine, personele ve insani yardım dağıtım noktalarına yönelik İsrail’in saldırılarını kınıyoruz” denildi. AA

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