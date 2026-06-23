Bu anlaşma dünya için de önemli

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, İsviçre’de başlayan ABD-İran görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “İran ile yeni bir sayfa açmak ve barışı kalıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ise, görüşmelerin barış ve refahı teşvik edecek sonuçlar doğurmasını umduğunu söylerken, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, nihaî anlaşmaya ulaşılana kadar arabuluculuk çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. Katar Başbakanı Al Sani de şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle Sayın Başkan Yardımcısı, Sayın Başbakan, sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Sizin liderliğiniz ve Mareşal’in liderliği, bugün bizi burada buluşturan süreci başlattı. Sanırım hepiniz bu toplantının ne kadar önemli olduğunu, bu buluşmanın ne kadar tarihî bir nitelik taşıdığını ve bu anlaşmanın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını vurguladınız. Bu anlaşma yalnızca bölgenin güvenliği için değil, dünyanın güvenliği ve küresel ekonomi açısından da büyük önem taşıyor.”

Ankara - Anka