İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik bütün şiddetiyle sürdürdüğü saldırılarında Filistinli bebekleri hayattan koparmaya devam ediyor.

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Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 200 günü aşkın süredir devam eden saldırıları sonucu binlerce masum çocuk ölürken, yüz binlerce çocuk da doğup büyüdükleri evlerin ve mahallelerin yok olmasına, zorla göçe, açlık ve susuzluğa mahkum ediliyor.

Gazze Şeridi’nde yaşanan trajediyi ve masum sivillerin rastgele öldürülmesini somutlaştıran bir karede, kucağında bir bebeğin cansız bedenini taşıyan bir Filistinliyi görüntülendi.

Tarif edilemez bir acı yaşadığını ifade eden Filistinli, kucağındaki bebeği işaret ederek, “Öldürülen bu çocukların suçu ne? Bu kadar vahşice öldürülmeyi hak edecek ne yaptılar?” diye sordu.