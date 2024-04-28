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28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor

28 Nisan 2024, Pazar
İsrail ordusunun 200 günü aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki yerinden edilmiş Filistinliler, evlerinin bombalanması, yıkılması, can kayıplarının, yaralanmaların yaşanması, hala enkaz altında yakınlarının bulunması nedeniyle insani açıdan sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

İsrail’in sivillerin evlerine yönelik şiddetlenen saldırıları Filistinlileri, İsrail ordusunun “güvenli” olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine göçe zorlandı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’ndan göçmek zorunda kalan Ratib Salih, yaptığı açıklamada, “7 ay önce Refah’a göç ettik ancak savaş, ölümler, yıkımlar, acılar, yerinden edilmeler ve korkularla devam ediyor.” dedi.

Salih, “Koşullar çok trajik; su yok, elektrik yok, yiyecek yok, her yerde yıkım ve ölüm var. Gazze Şeridi’nde güvenli alan yok; İsrail ordusu camileri, evleri yıkıyor, kadınları, çocukları ve yaşlıları katlediyor.” diye konuştu. Uluslararası toplumun, İsrail’in devam eden saldırılarını durdurmak için baskı yapması gerektiğini vurgulayan Salih, “Halkımız ölüyor ve dünya bizi izliyor. Savaşın durmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Filistinli 87 yaşındaki Amine Salih de “Bombardıman gerçeğinin ortasında yerlerimizden edildik, evlerimiz başımıza yıkıldı, çocuklarımızı ve gençlerimizi kaybettik.” diyerek yaşadıkları trajediden söz etti. Saldırılarda ölmeyenlerin açlık ve tedavi sıkıntıları dolayısıyla ölümün eşiğine geldiğine işaret eden Salih, 7 aydır füzeler, bombalar altında temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun şekilde çadırlarda yaşamaya çalıştıklarını kaydetti.

Evine dönmek istiyor

Filistinli yaşlı kadın, savaşın sona ermesi ve Cibaliya’daki yıkılan evinin bulunduğu topraklara geri dönebilme temennisini dile getirdi. İsrail ordusunun düzenlediği yoğun saldırılar sonucu yerlerinden edilen aileler kurdukları çadırlarda en temel yaşam gereksinimlerinden yoksun şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

Saldırıların sonuçları “korkunç”

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) 21 Nisan’da yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılarının sonuçları “korkunç” olarak nitelenirken, “140’tan fazla toplu, rastgele veya geçici mezarın” belgelendiği bildirildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670’i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.

AA

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