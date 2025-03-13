"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

'Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda'

13 Mart 2025, Perşembe 02:15
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ateşkes anlaşması konusunda bir mutabakata varmalarının ardından Moskova ile görüşeceklerini kaydederek, "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." dedi.

ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Trump, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı.

"Dün (Cidde'de) büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." diye konuşan Trump, bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova'ya gittiğini belirtti.

Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde dün basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirmişti.

Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkesle ilgili bu hafta görüşeceğini de ifade eden Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir." dedi.

AB, ABD'den faydalanmak için kurulmuş

Öte yandan Trump, Oval Ofis'teki açıklamalarında, Avrupa Birliği'nin ABD'ye uzun yıllar "kötü davrandığı" yönündeki iddialarını tekrarladı.

AB'den ABD'ye uygulanan "haksız ticari muamelenin" kendi başkanlığı döneminde sona ereceğini kaydeden Trump, AB'nin kendilerine uyguladığı gümrük tarifelerinin aynısını onlara uygulayacaklarını belirtti.

"AB, ABD'den faydalanmak için kurulmuştur." iddiasını dile getiren Trump, bir kez daha Avrupa ülkelerinin gümrük vergileri konusunda ABD'ye haksızlık yaptığını savundu.

AA

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda'

    Gazze’de 10 kişiden 9’u temiz suya erişemiyor

    Suriye’de işgal kalıcı olacak - İsrailli bakan: Trump’ı bize Tanrı gönderdi

    Suriye bilmecesi... Ülkenin istikrarının sağlanması zaman alacak - Anlaşma Türkiye’nin isteklerini karşılamıyor

    Lazkiye'de son durum?

    Sudan'da 30 milyon kişi insani yardıma muhtaç

    Kainat kitabında da belagat vardır

    Gazze 17 aydır karanlıkta!

    Savaşın kazananı silâh tekelleri

    İsrailli bakan: Suriye yönetimi tanınmasın

    “Baskı ve otoriterlik” teklif ediliyor

    Bayram ikramiyesinde de hayal kırıklığı

    12 Mart muhtırasına da karşı durduk
    📷

    KORKMA ÜMİTVAR OL!

    Suriye’deki duruma seyirci kalınamaz

    Ukrayna-Rusya ateşkesinde önemli gelişme

    Bu da oldu! - Gaspçı, ırkçı, işgalci zihniyeti 'Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiler!

    Kur'ân'ın nazmı eşsiz bir mucizedir

    Suriye yönetimi SDG ile anlaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Rast gelsem sille vuracağım”
    Cevher İLHAN

    Suriye’yi tefrika ile ifna projesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cevat Paşa’nın hakkına girdiler
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’daki dualar, ihlâs ile inşaallah makbuldür
    Ali FERŞADOĞLU

    Tebliğde de nezih üsluba dikkat!
    Faruk ÇAKIR

    Varil varil petrol...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye bilmecesi... Ülkenin istikrarının sağlanması zaman alacak - Anlaşma Türkiye’nin isteklerini karşılamıyor
    Muhammet ÖRTLEK

    Suriye’deki çatışmalar ve gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.