Çadır kampları vurmaya devam

İsrail ordusunun Refah şehrinde çadır kamplarına yaptığı bombalı saldırılarda 25 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Cuma günü Refah kentinin kuzeyinde, yerlerinden edilmiş Filistinli sivillerin yaşadığı çadır kamplarını bombaladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 25 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Refah’ta faaliyetlerini sürdüren Sivil Savunma adlı kuruluşun sözcüsü Ahmed Radwan, görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail’in çadırlarla çevrili kıyı bölgesini iki noktadan bombaladığını söyledi. Saldırı, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği, güvenli bölge olarak bilinen Mevasi’de düzenlendi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, İsrail daha önce de Akdeniz’e kıyısı bulunan ve kırsal bir bölge olan, son aylarda geniş çadır kamplarıyla dolmuş Mevasi’deki “insani bölge” olarak belirlenen yerleri bombalamıştı. İsrail ordusu, Sivil Savunma’nın paylaştığı koordinatlardaki saldırıların araştırıldığını açıkladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 256

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.