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27 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

'Cammu Keşmir'de akla gelmeyecek insanlık suçları işleniyor'

27 Ekim 2019, Pazar 19:34
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, "5 Ağustos'tan bu yana Hint işgal güçleri, Cammu Keşmir'de akla gelmeyecek insanlık suçları işliyorlar." dedi.

"Kara Gün" olarak adlandırılan Cammu Keşmir'in Hindistan tarafından ele geçirilmesinin 72. yıl dönümünde Pakistan'da siyasi liderler açıklama yaparken, ülke genelinde Hindistan yönetimi protesto edildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yaptığı açıklamada, Keşmir halkına Birleşmiş Milletler ve uluslararası yasalar tarafından kendi kaderini belirleme hakkı verilmesine rağmen Hindistan'ın bu kanunları tanımadığını kaydetti.

Alvi, "Keşmir'de 8 milyon Keşmirli insani olmayan şartlar altında bir ablukaya alınmış durumda. 5 Ağustos'tan bu yana Hint işgal güçleri Cammu Keşmir'de akla gelmeyecek insanlık suçları işliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Han: Pakistan bu adaletsizliği asla kabul etmeyecek

Başbakan İmran Han ise yaptığı açıklamada, Keşmir'de 80 günü aşkın bir zamandır süren abluka nedeniyle 72'nci Kara Gün'ün tüm diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Hindistan'ın medya ve iletişim yasağının bölgede devam ettiğini kaydeden Han, "27 Ekim 1947'de Hindistan yasa dışı olarak Cammu Keşmir'i işgal etti, 5 Ağustos'ta ise daha ileri giderek uluslararası yasalarca tartışmalı bölge kabul edilen Cammu Keşmir'in demografik yapısını ve kimliğini değiştirmek üzere adım attı." ifadelerini kullandı.

Han, abluka altındaki bölgenin dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğünü belirterek, "Pakistan, Keşmir halkı ve Müslüman ümmeti, bu adaletsizliği asla kabul etmeyecektir. Hindistan bir an önce tek taraflı aldığı Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmaya yönelik kararıyla birlikte sokağa çıkma yasağını ve ablukayı kaldırmalıdır." çağrısında bulundu.

Başbakan Han, Kara Gün anısına diktiği ağaca ise "Özgürlük Ağacı" adını verdi.

Ülke genelinde Kara Gün anmaları ve mitingler yapılırken yurt dışındaki Pakistan misyonları ile diasporası da anma ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da ise tüm siyasi liderlerin ve Keşmir özgürlük hareketlerinin temsilcilerinin katıldığı miting düzenlendi.

Keşmir'in bir kısmının Hindistan kontrolü altına girdiği gün olan 27 Ekim, Pakistan'da "Kara Gün" olarak anılırken, Hindistan'da ise "Katılım Günü" olarak kutlanıyor. 

AA

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