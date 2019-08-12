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12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Cammu Keşmir'de bayram namazı bu şekilde kılındı

12 Ağustos 2019, Pazartesi 13:55
Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da Srinagar'da bazı Müslümanların bayram namazı için camilere Hint askerleri eşliğinde gitmesine izin verilirken, çok sayıda kişi evlerinden çıkamadı.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararlarının ardından uyguladığı kısıtlamalar, Kurban Bayramı'nda da devam etti.

Yeni Delhi yönetimi, bayramın bugün kutlandığı Cammu Keşmir'de, sokağa çıkma yasağı, internet ve tüm iletişim erişiminin engellenmesi gibi kısıtlamaları sürdürdü.

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da bazı Müslümanların bayram namazı için camilere Hint askerleri eşliğinde gitmesine izin verilirken, çok sayıda kişi evlerinden çıkamadı.

Camiye gidenlerden Cammu Keşmirli Habibullah Bhat, sağlığı kötü durumda olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen bayram namazına gittiğini belirterek, "Hindistan bizi karanlık çağlara fırlattı ancak Allah bizimle, direnişimiz galip gelecek." dedi.

Bayram namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, "Özgürlük istiyoruz" ve "Hindistan geldiğin yere git" sloganları attı. Kısa süren gösteri olaysız sona erdi.

Cammu Keşmir polisince sosyal medyadan bayram namazının olaysız geçtiği açıklaması yapıldı.

Hindistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu tek bölgesindeki güvenlik gerekçeli kısıtlamarın, Hindistan'ın bağımsızlığını kutlayacağı 15 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanından "Cammu Keşmir" ile dayanışma mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, yurt dışındaki Pakistanlılara bulundukları ülkelerdeki Hindistan büyükelçilikleri önünde 15 Ağustos'ta protesto yapma çağrısında bulundu.

Pakistanlılardan, Keşmir'in Hindistan tarafından yasa dışı ve acımasızca işgaline karşı durmalarını isteyen Qureshi, "Baskı gören, susturulan Keşmir'deki kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Qureshi ve muhalefet lideri Bilawal Bhutto Zardari, bölgede bugün kutlanan Kurban Bayramı'nın ilk gününde Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti.

Bayram namazını Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'da kılan Qureshi, uluslararası toplumdan, Hindistan'ın Keşmir'deki zulümlerini ve insan hakları ihlallerini dikkate almasını istedi.

Pakistan ile Hindistan arasındaki ilişkiler gergin

Cammu Keşmir'in statüsündeki değişiklik nedeniyle Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerde gerginlik devam ediyor.

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Lahore kenti ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi arasında sefer yapan Samjhauta Express treninin bağlantılı seferleri, her iki ülke tarafından da kaldırıldı.

İslamabad yönetimi, Lahore'dan Hindistan sınırı içerisindeki Atari kentine giden tren seferlerini 8 Ağustos'ta iptal ederken, Hindistan da tepki olarak 12 Ağustos'tan itibaren Yeni Delhi ile Atari arasındaki seferleri askıya aldı.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.  

AA

Etiketler: cammu keşmir
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