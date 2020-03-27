Çin'de yabancıların ülkeye girişi geçici olarak yasaklandı

Çin, yurt dışı kaynaklı koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirdi.

Koronavirüs salgınını kontrol altına alan Çin’de yurt dışı kaynaklı vakaların artması üzerine Dışişleri Bakanlığı, yabancılara ülkeye giriş yasağı getirdi. Bakanlık, bunun geçici bir tedbir olduğunu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağını belirtti. Yapılan açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi. Yabancı ülke misyonlarında çalışanlar bu düzenlemenin dışında tutulacak. Ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği kaydedildi.

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