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23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İsrail’den 533 dönümlük arazide zeytin ağaçlarını sökme kararı

23 Eylül 2026, Çarşamba 08:57
İsrail makamları, “güvenlik önlemleri” gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 533,5 dönümlük arazide bulunan zeytin ağaçlarının sökülmesini öngören 5 yeni askeri karar çıkardı. 2026 yılı içinde bu yönde alınan kararların kapsadığı alan 2 bin 300 dönüme ulaştı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarının sökülmesini öngören yeni askeri kararlar aldı. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının zeytin ağaçlarının sökülmesi yönünde 5 yeni askeri karar çıkardığı bildirildi.

Kararların Ramallah, Cenin ve el-Bire kentlerinde Filistinlilere ait toplam 533,5 dönümlük araziyi kapsadığı belirtildi. İsrail makamlarının söz konusu kararları “güvenlik önlemleri” gerekçesiyle duyurduğu kaydedildi.

2026’DA 53 KARAR ÇIKARILDI

Konseyin açıklamasında, İsrail yönetiminin 2026 yılı içerisinde zeytin ağaçlarının sökülmesine yönelik toplam 53 karar çıkardığına dikkat çekildi. Bu kararların işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait yaklaşık 2 bin 300 dönümlük araziyi kapsadığı ifade edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de gerilim arttı. Bu süreçte Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandı.

AA

Etiketler: İsrail, Batı Şeria, Filistin, zeytin ağaçları, zeytinlik, Ramallah, Cenin, el-Bire, Filistin toprakları, işgal altındaki Batı Şeria, İsrail askeri kararları
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