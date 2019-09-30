Çin’deki fabrika yangınında 19 kişi öldü

Çin’in Cıciang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 19 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Ningbo kentinde bulunan Ninghay ilçesinde faaliyet gösteren ve günlük kullanıma yönelik ürünler üreten bir şirketin fabrikasında dün öğleden sonra yangın çıktı. Fabrikadaki 19 çalışanın öldüğü yangında 3 kişi de yaralandı. Büyük oranda hasara neden olan yangın 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. AA

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.