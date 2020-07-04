Çin'deki sellerde bilanço ağır

Çin'de yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişinin öldüğü veya kaybolduğu bildirildi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından People's Daily gazetesindeki habere göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, ocaktan bu yana Çin genelindeki 26 bölgede yaşanan sel felaketlerinin 19 milyondan fazla kişiyi etkilediği belirtildi. Açıklamada, seller dolayısıyla 1,5 milyon hektar tarım arazisinin zarar gördüğü, ekonomik kaybın 5,8 milyar doları bulduğu bilgisi paylaşıldı. Yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişinin öldüğü veya kaybolduğu bildirilen açıklamada, 875 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. AA

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