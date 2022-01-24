Çin'in Şian şehrinde karantina kaldırıldı

Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır uygulanan karantinaya son verildi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 vakaları nedeniyle yüksek ve orta riskli bölge kalmadığı bildirildi.
Karantina tedbirleri kapsamında 5 Ocak'tan itibaren uçuşlara kapatılan Şianyang Havalimanı'nda seferler yeniden başlatılırken, karantinanın sona erdiği bildirildi.
Şian'da Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 23 Aralık 2021'de karantina ilan edilmişti.
Çin'in eski imparatorluk başkentlerinden tarihi şehirdeki salgınının 4 Aralık'ta Pakistan'dan gelen bir uçaktaki Delta varyantı taşıyan vakalardan yayıldığı bildirilmişti. İlk vakaların 9 Aralık'ta kaydedildiği kentte 2 haftada yaklaşık 2 bin vaka görülmüştü.
Karantina tedbirlerinin uygulanmasındaki bazı eksikler, gıda temininde yaşanan sıkıntılar ve baskı altındaki yerel görevlilerin müsamahasız tutumu eleştirilere sebep olmuştu. Yeni yıl gecesi Kovid-19 testi güncel olmadığı için hastaneye alınmayan 8 aylık hamile kadının düşük yapması, tepkilere sebep olmuş, hastane yetkilileri görevden alınmıştı.