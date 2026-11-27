İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, mahkemenin kararına rağmen Filistinli ailenin evini yıktığı ve İsrail ordusunun Filistinli ailenin şikayetine rağmen müdahale etmediği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Calud köyünden Tubasi ailesi, mahkeme kararına rağmen evlerinin bir kısmının yıkılması üzerine dün "mahkeme kararına itaatsizlik" gerekçesiyle dava açtı. Tubasi ailesinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlerine yönelik saldırısını İsrail ordusuna bildirdiği, ancak İsrail güçlerinin yasa dışı yıkıma müdahale etmediği aktarıldı. İsrail Yüksek Mahkemesinin evin korunması yönündeki kararına rağmen, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yasa dışı yıkımına İsrail ordusunun müdahalede bulunmaması sebebiyle ailenin tazminat talep ettiği dile getirildi. Tubasi ailesinin, Tel Aviv yönetiminden yarım milyon şekel (150 bin dolar) tazminat ödemesini ve evleri eski haline getirmesini istediği kaydedildi. İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisinin ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yasa dışı yıkımını "ordu açısından skandal bir başarısızlık" şeklinde nitelediği aktarıldı. Ailenin avukatı Gıyas Nasır da mahkemeye sunduğu dilekçede, askeri yetkililerin "mahkeme kararlarının altını oymak" amacıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere bilgi sızdırdığı şüphesine dikkati çekti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Filistin kaynaklarının verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli öldü, 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı. AA

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