Çin tehlikesi

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, “Çin, ahlakÎ değerleri umursamadan yapay zekaya büyük yatırım yapıyor. Dünyayı domine edecek, ABD’nin rekabet şansı yok” dedi ve istifa etti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçen hafta istifa etti. Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söyledi. “Çin’in ABD’yi geçmesini izlemeye dayanamam” diyen Chaillan, istifası sonrası ilk mülâkatını İngiltere’de yayımlanan Financial Times gazetesine verdi. Gazetenin ilk sayfasındaki haberde, 37 yaşındaki Chaillan’ın 3 yıl boyunca, Pentagon çapında, siber güvenlik alanında tedbirlerin arttırılmasından sorumlu olduğu ve Amerikan Hava Kuvvetleri’nde onun görevi için özel bir makam oluşturulduğu belirtiliyor. Chaillan’a göre Çin, yapay zekâ ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı. Bu sebeple küresel düzeyde hakimiyet kurma yolunda ilerliyor. Chaillan, yeni teknolojilerin ABD’nin geleceği için, büyük bütçeli beşinci nesil F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde olduğunu da vurguluyor.

Google da ABD’yi yavaşlatıyor

Chaillan, yapay zekâ konusunda Pentagon’la birlikte çalışmakta tereddüt eden Google’ı da “ABD’yi yavaşlatmakla” suçluyor; Çin şirketlerinin bu durumun tam aksine Pekin yönetimiyle birlikte çalışmalarının zorunlu tutulduğunu söylüyor. “Çin, ahlâkî değerleri umursamadan yapay zekâya büyük yatırım yapıyor” diyen Chaillan, bütün bu görüşleriyle ilgili olarak önümüzdeki haftalarda gizli oturumlarda ABD Kongresi’nde ifade vermek istiyor. ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu da, bu yıl Kongre’nin talebi üzerine hazırladığı raporda, Çin’in 10 yıl içinde ABD’yi geçerek dünyanın yapay zekâ alanında süpergücü olacağı uyarısında bulunmuştu.