Darbe girişimine katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Venezuela'daki askeri ve sivil kalkışma girişimine katılan ve haklarında yasal süreç başlatılan muhalif Ulusal Meclisin 7 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da bir grup askerle başkent Caracas'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma denemesine katılanlar hakkında ülkede başlatılan yasal süreç ilerliyor.

Venezuela'da devlet nezdindeki yetkili yasama organı Kurucu Meclis (ANC), Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) olaylarda rol alan 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması isteğini birkaç saat içinde olumlu yanıtladı.

"Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" ithamları yöneltilen milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıran ANC'nin TSJ'nin ihtiyaç duyduğu yargılama iznini de kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

AN kararın geçersiz olduğunu öne sürdü

Çoğunluğu muhaliflerin elinde bulunan ve yetkisi olmayan AN'den ise karara tepki geldi.

AN'den yayımlanan yazılı açıklamada, kararın geçersiz olduğu öne sürüldü ve AN'nin, "devlet başkanlığı gasbını" sona erdirmek için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

TSJ'den dün yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Tarek William Saab'ın başvurusu ile muhalif milletvekilleri Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado hakkında yasal süreç başlatıldığı, dokunulmazlık ve yargılama izni için ANC'den yanıt istendiği duyurulmuştu.

ANC Başkanı Diosdado Cabello, iki gün önce yaptığı açıklamada, kalkışmaya katılan milletvekilleri hakkında yürütülen hukuki süreçler bulunduğunu söylemiş, dokunulmazlık dosyalarının ANC'ye gelmesi durumunda da "evet" oyu vereceklerini vurgulamıştı.