Doğu Türkistan BM gündeminde

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde gerçekleştirilen Çin’in Evrensel Periyodik İncelemesi (UPR) sonrası, Uygurlar için Kampanya (CFU) uluslararası toplumu, Çin’i Uygur bölgesinde işlediği insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan sorumlu tutmaya çağırdı.

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UPR, her beş yılda bir gerçekleşen ve tüm BM Üye Devletlerinin insan hakları kayıtlarının incelendiği önemli bir mekanizma. 23 Ocak 2024’te devam eden oturumda, 160’tan fazla ülke Çin’in insan hakları durumu hakkında önerilerde bulundu. OHCHR’nin Uygur bölgesindeki “insanlığa karşı suçlar” hakkındaki 2022 raporu da dahil olmak üzere, 2018’den bu yana birçok güvenilir rapor ve kanıt ortaya çıktı. Uluslararası İnsan Hakları Servisi, 50’den fazla devletin Çin’e özel ve ayrıntılı tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Karar’ın haberine göre CFU İcra Direktörü Rushan Abbas, 30 ülkenin Çin’in suçlarını listelediğine tanık olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Abbas, bu durumun uluslararası toplumun Çin’in suçlarını açığa vuran kanıtları dikkate alacağına dair güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtti. CFU, Çin’in Uygur bölgesindeki eylemlerinden dolayı hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi