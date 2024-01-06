Uygurlara yönelik kültürel soykırımda yeni genelge

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yönelik insan hakları ihlalleriyle gündemde olan Çin, bölgedeki Müslüman azınlığa yönelik yeni kuralları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

DW Türkçe’nin Çin gazetesi Global Times’a dayandırdığı habere göre, Sincan Daimi Halk Komitesi tarafından “Kuruluşların ve şahısların dini terörizm ve aşırılıkları yaymasını engelleyecek” yeni bir düzenleme kabul edildi. Buna göre, “Ulusal birliğin baltalanması, kamu düzeninin bozulması ve din adına yönetim, adalet, eğitim ve diğer devlet sistemlerinin engellenmesinin” önüne geçilecek. Haberde, dini eğitim veren okulların da artık eğitimde, “Çin geleneklerini izleyecekleri” belirtildi. Mimari de yeni yönetmeliğin müdahale edeceği alanlar arasında. Yeni yapılan, restore edilen ya da genişletilen dini mekanlar, mimari, heykel, resim ve dekorasyonda Çin geleneklerini yansıtmak zorunda olacak. Haber Merkezi

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