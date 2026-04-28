"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Hasan Şen Ağabey vefat etti

28 Nisan 2026, Salı 12:38
Yeni Asya A.Ş. eski Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şen Ağabey vefat etti. Uzun yıllar İzmir Temsilcisi olarak Yeni Asya’nın neşriyat hizmetinde görev alan Şen, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir Pınarbaşı’nda defnedilecek.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Hasan Şen Ağabey, bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ömrünü Risale-i Nur hizmetinde geçiren Hasan Şen, İzmir’de özellikle Pınarbaşı çevresinde iman ve Kur’ân hizmetlerinin inkişafına katkılar sağladı.

Uzun yıllar boyunca Yeni Asya’nın neşriyat hizmetinde aktif görev alan Hasan Şen Ağabey, hem Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği hem de İzmir temsilciliği yaptı. İzmir’de pek çok insanın Risale-i Nur ile tanışmasına vesile olan Şen, özellikle gençlerin ders halkalarına katılması, dershane hizmetlerinin yayılması ve Nur hizmetlerinin kökleşmesi noktasında mühim hizmetlerde bulundu.

Nur Kervanı’nın şairi

Pınarbaşı’nda yıllarca süren fedakâr hizmetleriyle tanınan Hasan Şen Ağabey, samimiyeti, mütevazılığı, sebatı ve sadakatiyle gönüllerde ayrı  bir yer edindi. Müsbet hareket düsturunu esas aldı.

Aynı zamanda şair kimliğiyle de bilinen Hasan Şen Ağabey’in, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve Peygamber Efendimiz (asm) hakkında kaleme aldığı şiirlerini bir araya getirdiği “Nur Kervanı” isimli bir şiir kitabı da bulunuyor.

Hasan Şen Ağabey’in cenazesi yarın (29.04.2026) öğle namazına müteakip İzmir Pınarbaşı Merkez Camii’nden kaldırılacak. Ardından, vasiyeti üzere Nur’un Avukatı Ahmet Feyzi Kul Ağabey ile aynı mevkiye, Selçuk / Çamlık Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 1972
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    29.04.2026 08:51:25

    Allah  c.c., Üstad BEDİÜZZAMAN ve onun gibi İMAN, KUR'AN ve İ'LÂYI KELİMETULLAH için mücâdele, mücâhede ve müdafaa edip, maddî veya manevî irtibatlı olan ve VEFAT eden cümle SÂLİH ve SÂLİHÂT, Mümin ve müminâta, muvahhidîn ve muvahhidâta gani gani RAHMET eylesin. Cümle aile efradı ve dostlarına sabr-ı cemil ihsan etsin. Mekanları cennet bahçesi olsun inşaallah. Amiiin, Amiiin, elfü elfi Amiiin. 😪🙌🌹🤲🌹♥️☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

  • Mehmet Emre

    28.04.2026 23:36:23

    Allah rahmet eylesin mekanı Cennet olsun inşallah.

  • Ömer

    28.04.2026 22:33:44

    Kahraman abimize Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.Ailesine ve yakınlarına camiamıza sabırlar diliyoruz.🤲

  • Meryem l

    28.04.2026 19:03:22

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

  • Mehmet Türeli

    28.04.2026 18:41:34

    Hasan Şen ağabeyimize Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, eşi ve yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.

  • Sebahattin

    28.04.2026 17:50:56

    Rabbim mekanını cennet eylesin. İzmir'de nurun kahramanı ve son nefesine kadar Yeni Asya bayrağını dalgalandıran saygıdeğer Hasan Şen abiye rahnetlet diliyorum. Üstadına komşu olsun inşaallah. İmanla, istikametle, dualarla gitmek ne güzel.

  • Sadettin Önal

    28.04.2026 16:40:25

    ‎إنا لله و إنا إليه راجعون Allah rahmetiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun. Ruhuna el-Fatiha.

  • Muzaffer Sözder

    28.04.2026 16:28:54

    İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ) "Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" İzmir'in saffı evvel Nur Talebelerinden Hasan ŞEN ağabeyimize Allah rahmet eylesin. "Mekanı cennet, makamı âli olsun" Âmin⁹⁹⁹

  • Hüseyin İlhan

    28.04.2026 14:09:51

    Allah rahmet eylesin,kabri pürnuuur,mekanı cennetülfirdevs olsun inşaallah.Rabbim ailesi,yakınları ve İzmir cemaatimize sabr-ı cemil versin.

  • Abdurrahman

    28.04.2026 13:48:23

    Cenabı Allah gani gani Rahmet eylesin...Mekanı Cennet olsun...İzmirdeki ve tüm Nur talebelerinin başı sağ olsun...Fatiha gönderelim...

  • Halid Ceylan

    28.04.2026 13:10:31

    Evet; bir Nisan ayında, bir Nur Kahramanı daha Rabb'isine, üstadına, sevdiklerine kavuştu!... Hasan Şen Ağabeyimize Cenab-ı Allah ganî ganî Rahmet mekanını Cennet, makamını âlî, yakınlarına sabr-ı cemîl ihsan eylesin!... Nur Câmiasnın başı sağ olsun!... Başımız sağ olsun!...

(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.