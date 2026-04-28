Yeni Asya A.Ş. eski Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şen Ağabey vefat etti. Uzun yıllar İzmir Temsilcisi olarak Yeni Asya’nın neşriyat hizmetinde görev alan Şen, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir Pınarbaşı’nda defnedilecek.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Hasan Şen Ağabey, bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ömrünü Risale-i Nur hizmetinde geçiren Hasan Şen, İzmir’de özellikle Pınarbaşı çevresinde iman ve Kur’ân hizmetlerinin inkişafına katkılar sağladı. Uzun yıllar boyunca Yeni Asya’nın neşriyat hizmetinde aktif görev alan Hasan Şen Ağabey, hem Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği hem de İzmir temsilciliği yaptı. İzmir’de pek çok insanın Risale-i Nur ile tanışmasına vesile olan Şen, özellikle gençlerin ders halkalarına katılması, dershane hizmetlerinin yayılması ve Nur hizmetlerinin kökleşmesi noktasında mühim hizmetlerde bulundu. Nur Kervanı’nın şairi Pınarbaşı’nda yıllarca süren fedakâr hizmetleriyle tanınan Hasan Şen Ağabey, samimiyeti, mütevazılığı, sebatı ve sadakatiyle gönüllerde ayrı bir yer edindi. Müsbet hareket düsturunu esas aldı. Aynı zamanda şair kimliğiyle de bilinen Hasan Şen Ağabey’in, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve Peygamber Efendimiz (asm) hakkında kaleme aldığı şiirlerini bir araya getirdiği “Nur Kervanı” isimli bir şiir kitabı da bulunuyor. Hasan Şen Ağabey’in cenazesi yarın (29.04.2026) öğle namazına müteakip İzmir Pınarbaşı Merkez Camii’nden kaldırılacak. Ardından, vasiyeti üzere Nur’un Avukatı Ahmet Feyzi Kul Ağabey ile aynı mevkiye, Selçuk / Çamlık Köyü Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 1972

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.