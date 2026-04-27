Fenerbahçe, zirve yarışından tamamen koptu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışına veda etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada Anderson Talisca'yla penaltıdan faydalanamadı. Kaçan penaltının ardından oyunu daha çok yarı sahasında kabul eden sarı-lacivertliler, 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle geriye düştü ve soyunma odasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada topu tutmakta zorlandı. Müsabakanın 60. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken, penaltıda hakemin uyarısına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 67. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirirken, 83. dakikada kaleci Mert Günok'un hatasında Lucas Torreira'nın golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 67 puanda kalırken, Galatasaray puanını 74'e yükseltti ve son 3 haftaya 7 puan önde girdi. Talisca penaltıdan faydalanamadı Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Galatasaray'a karşı penaltıdan faydalanamadı ve takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı. Maçın 11. dakikasında gelişen atakta Cherif ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için 13. dakikada topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı auta gönderdi. Talisca, bu sezon Göztepe ve Alanyaspor'a karşı da penaltıdan faydalanamamıştı. Dört isim cezalı Fenerbahçe'de 4 oyuncu, RAMS Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart gören Ederson'un yanı sıra sarı kartla cezalandırılan Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, RAMS Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak. Kante ve Cherif, Galatasaray'a karşı ilk kez Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi. AA

