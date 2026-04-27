"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Fenerbahçe, zirve yarışından tamamen koptu

27 Nisan 2026, Pazartesi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışına veda etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada Anderson Talisca'yla penaltıdan faydalanamadı. Kaçan penaltının ardından oyunu daha çok yarı sahasında kabul eden sarı-lacivertliler, 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle geriye düştü ve soyunma odasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada topu tutmakta zorlandı. Müsabakanın 60. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken, penaltıda hakemin uyarısına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 67. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirirken, 83. dakikada kaleci Mert Günok'un hatasında Lucas Torreira'nın golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 67 puanda kalırken, Galatasaray puanını 74'e yükseltti ve son 3 haftaya 7 puan önde girdi.

Talisca penaltıdan faydalanamadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Galatasaray'a karşı penaltıdan faydalanamadı ve takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı.

Maçın 11. dakikasında gelişen atakta Cherif ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için 13. dakikada topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Talisca, bu sezon Göztepe ve Alanyaspor'a karşı da penaltıdan faydalanamamıştı.

Dört isim cezalı

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, RAMS Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart gören Ederson'un yanı sıra sarı kartla cezalandırılan Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, RAMS Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak.

Kante ve Cherif, Galatasaray'a karşı ilk kez

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.

AA

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: İran, ABD'yi havaya uçurup, İsrail'i dakikalar içinde yok edebilirdi

    İsrail’e protesto

    Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın

    Fenerbahçe, zirve yarışından tamamen koptu

    Yargı faaliyetleri bakanlık eliyle yürütülemez

    Özelleştirmeye AKP’den de itiraz

    Cenazede ayrımcılığa tepki

    Kurbanlık fiyatları asgarî ücretle yarışıyor

    Acı itiraf

    Babacan: Simit hesabıyla geldiler, simit hesabıyla gidecekler
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları - Fıtratın harekete geçirdiği vicdan insanlığı kurtaracak

    Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği tespit edildi

    19. Risale-i Nur Kongresi | Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Acı itiraf
    Genel

    Cenazede ayrımcılığa tepki
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kurbanlık fiyatları asgarî ücretle yarışıyor
    Genel

    Özelleştirmeye AKP’den de itiraz
    Genel

    Yargı faaliyetleri bakanlık eliyle yürütülemez
    Genel

    Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın
    Genel

    İsrail’e protesto
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: İran, ABD'yi havaya uçurup, İsrail'i dakikalar içinde yok edebilirdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.