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17 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

DSÖ: El-Ehli Baptist Hastanesi abluka altında

17 Nisan 2025, Perşembe 02:15
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze’de bulunan ve İsrail’in hedef alması sonucu hizmet dışı kalan El-Ehli Baptist Hastanesinin, İsrail ablukası nedeniyle onarılamadığını bildirdi.

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Harris, “DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in hafta sonu hedef aldığı Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesinin hizmet vermeyi durdurduğunu açıklamıştı.

Bazı hastaların diğer hastanelere tahliye edildiğini biliyoruz. El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze’de tam kapasiteyle hizmet veren tek hastaneydi. Buradaki son durum nedir? Hastane içinde hasta ve doktor bulunuyor mu?” sorusunu yazılı cevapladı.

Hastanede bulunan kritik durumdaki 40 hastanın hâlâ başka hastaneye nakledilemediğini bildiren Harris, bazı sağlık personelinin onların bakımı için orada kaldığını belirtti.

Harris, “Ancak hastanedeki hasar o kadar büyük ki herhangi bir hizmet sağlayamıyor veya yeni hasta kabul edemiyor. Laboratuvar ve radyoloji bölümleri büyük ölçüde hasar gördü.

İsrail ablukası, onarımlar için yedek ekipman veya parça getirilemeyeceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

***

İsrail, 13 Nisan'da El-Ehli Baptist Hastanesi'ni de hedef almıştı

İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almıştı.

İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyordu.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyordu.

 

AA

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