Kudüs Piskoposluğu: Dehşete düştük

Kudüs Piskoposluğu, Hristiyan âleminin en önemli bayramlarından Palmiye Pazarı’nda İsrail’in Gazze şehrindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırı karşısında dehşete düştüklerini belirtti.

Kudüs ve Orta Doğu’daki Episkopal Kilisesi’ne bağlı Kudüs Piskoposluğundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs’teki Anglikan Kilisesi’ne bağlı El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının en sert şekilde kınandığı ifade edildi. Öte yandan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Hristiyanlar, Palmiye Pazarı Bayramı’nı kutladı. İsrail, Batı Şeria’dan Hristiyanların Doğu Kudüs’te bulunan Kıyamet Kilisesi’ndeki ayine katılmalarını engelledi. Haber Merkezi

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