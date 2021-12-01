DSÖ: Seyahat kısıtlamaları Omicron’u önlemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının çıktığı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının, varyantın küresel yayılımını önlemek için çözüm olmadığı uyarısında bulundu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantına ilişkin uluslararası camiaya tavsiyeler yapıldı. Omicron varyantını “endişe verici” olarak tanımladıklarını kaydedilerek ülkelerin takip ve dizilim hizmetlerini geliştirmesiyle vaka sayısının artmasının beklendiği uyarısı yapıldı. Açıklamada, yeni varyant sebebiyle ilgili ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere, “Seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeler, bu tedbirleri delillere dayalı ve risk esaslı bir yaklaşımla almalıdır.” tavsiyesi yapıldı. AA

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