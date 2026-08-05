Trump’tan İran’a son şans

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için “İran’ın son şansı” olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını cevapladı. Donald Trump, Tahran ile müzakerelerin yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü belirterek, İran’ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu. ABD Başkanı Trump, “Şu anda İran’ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı” diye konuştu. “En büyük saldırılardan birine hazırlanıyorduk” Söz konusu ülkelerden kendisine “saldırıları durdurması” çağrısı gelmese II. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti. Daha sonra bir soruya cevap verirken benzer bir ifade daha kullanan Trump, “İran’ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklıselim davranırlar. Bakalım neler olacak” dedi. İran ile görüşmeler yaparken, karşı tarafın kamuoyuna bazen “ABD ile görüşmedikleri” yönünde açıklamalar yaptığını ifade eden Trump, bundan rahatsız olduğunu vurguladı. AA

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