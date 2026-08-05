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5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Emeklinin sofrasından 21 ekmek daha eksildi

05 Ağustos 2026, Çarşamba 10:17
Milyonlarca emeklinin zammının belli olacağı Haziran ayında enflasyonu yüzde 1 bile çıkarmayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu ise yüzde 1,78 olarak açıkladı.

Temmuz’da yasal düzenlemeyle 23 bin 552 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı, bir ayda 419 lira eridi. Temmuz’da verilen 3 bin 522 liralık zam daha cebe konulamadan 3 bin 3 liraya düştü. Kaba bir hesapla, tanesi 20 lira olan 21 ekmek emeklinin sofrasından eksildi. Sadece emeklinin değil, ocak ayında 28 bin 75 liraya yükselen asgarî ücretlinin maaşından da 7 ayda 5 bin 766 lira buharlaştı.

Haber Merkezi

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