'Nasıl geçiniyorlar, anlamıyorum'

Yurt dışında yaşayıp da yaz tatilini Aksaray’da geçiren gurbetçiler Avrupa’yla kıyaslayarak, Türkiye’de ekonomik tablonun iç açıcı olmadığını vurguladı.

Gurbetçiler, “Türkiye’nin ekonomisi pek iyi değil. Yüksek, fahiş zamlar var ve insanların nasıl geçindiğini düşünemiyorum. Yani bu şekil ekonomi yönetilmez. Burada baktığın zaman A’dan Z’ye her şey pahalı. Bizim maddi gücümüz yüksek ama buradaki insanların maaşına baktığım zaman, kıyasladığım zaman nasıl geçiniyorlar anlam veremiyorum. Şu anda bir emeklinin aldığı 25-30 bin lira bir maaş değil mi? Asgari ücret 28 bin lira ama bir emeklinin aldığı maaş ne kadar? Şu anda daha düşük. Şu Kapalıçarşı’da bir gurbetçi vatandaş onu 1 saatte tüketiyor. Buradaki insan nasıl yaşıyor çözemedik. Daha doğrusu ben tatilimin büyük çoğunluğunu Yunanistan’da geçirdim. Bir haftadır buradayım. Bu bir hafta içinde 1.700 avro bozdum ama bir anlamı yok. Yunanistan’da her şey daha ucuz” dedi.

Aksaray - Anka