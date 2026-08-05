İran savaşı işgalcinin belini büktü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırılar başlattığı Ekim 2023’ten bu yana yedek askerlere harcanan meblağın 32,7 milyar dolara (100 milyar İsrail şekeli) ulaştığı bildirildi.

ABD'li komutan: İsrail'i korumak için yeterli kaynak yok Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail ordusunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi başta olmak üzere Lübnan ve İran’a yönelik saldırıların savunma harcamalarında rekor bir artışa yol açtığı vurgulandı. Gazze Şeridi’ne saldırıların başlatılmasının üstünden geçen 2 yıl 10 ayın ardından Tel Aviv yönetiminin askerî harcamalarının 91,6 milyar dolara ulaştığı aktarılan haberde, söz konusu bütçenin üçte birinden fazlasının doğrudan yedek asker ödemeleri olduğu kaydedildi. Tel Aviv yönetiminin yıllık savunma bütçesine 2023 öncesinde ortalama 22,4 milyar dolar ayırdığı kaydedilirken, Mart 2026’da yapılan kapsamlı düzenlemeyle bunun 46,8 milyar dolara çıkarıldığı hatırlatıldı. AA

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