LGS yerleştirme sonuçları açıklandı - İlk yerleştirme sonuçlarının raporunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13-27 Temmuz'da 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezi sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.

Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti.

Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk 3 tercihinden birine yerleşti.

Kendi illerinde yerleşme oranı yüzde 92,93

Merkezi sınav sonuçlarına göre, yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 olarak gerçekleşti.

Yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönemde yapılacak

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

Her iki yerleştirmeye esas nakil döneminde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Nakil süreci

Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler 5-7 Ağustos'ta yapılacak ve birinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

17-26 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül'de alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Sonuçlara "https://sonuc.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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MEB, LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarının raporunu yayımladı

LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin yayımlanan rapora göre, liselerde ilk yerleştirme sonucunda merkezi sınav puanına göre öğrenci kabul eden okullara 190 bin 473 öğrenci yerleşti, okulların doluluk oranı yüzde 95,76 oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından "2026 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuç Raporu" yayımlandı.

Merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda bulunan 1 milyon 259 bin 614 kontenjanın 963 bin 322'sine öğrenci yerleşti.

Geçen yıl ortaöğretim kurumlarında yüzde 74,32 olan genel doluluk oranı yüzde 76,48'e yükselirken, ilk yerleştirme sonucunda toplam 296 bin 292 kontenjan boş kaldı.

Toplam 198 bin 905 kontenjanı bulunan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara 190 bin 473 öğrenci yerleşti. İlk yerleştirmede bu okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 oldu.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda ise ilk yerleştirmeye göre 1 milyon 60 bin 709 olan kontenjana 772 bin 849 kişi yerleşti. Bu okullarda doluluk oranı yüzde 72,86'ya ulaştı.

Yüzde 5'lik dilimde 43 bin 850 öğrenci bulunuyor

Raporda, merkezi sınav puanına göre ortaöğretim kurumlarına yerleşen yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin tercihlerinde okul türleri dağılımına da yer verildi.

Bu kapsamda LGS kapsamındaki merkezi sınavda 43 bin 850 öğrenci yüzde 5'lik dilimde yer aldı. Bu öğrencilerin 12 bin 9'u ilk tercihine, 10 bin 774'ü ikinci tercihine, 7 bin 850'si üçüncü tercihine, 5 bin 311'i dördüncü tercihine, 7 bin 906'sı ise 5 ve üzeri tercihlerine yerleşti. Böylelikle söz konusu öğrencilerin yüzde 52,16'sı fen lisesine, yüzde 40,55'i Anadolu lisesine, yüzde 5,98'i Anadolu imam hatip lisesine, yüzde 1,27'si mesleki ve teknik Anadolu lisesine ve yüzde 0,05'i de sosyal bilimler lisesine yerleşti.

Yerleşen öğrencilerin 56 bin 961'i ilk tercihine yerleşti

Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşen tüm öğrencilerin tercih dağılımında ise 56 bin 961'i birinci, 46 bin 224'ü ikinci, 32 bin 859'u üçüncü, 21 bin 102'si dördüncü, 13 bin 961'i beşinci, 8 bin 819'u altıncı, 5 bin 155'i yedinci, 3 bin 20'si sekizinci, 1547'si dokuzuncu, 825'i ise onuncu tercihine yerleştirildi.

Okul türlerine göre yerleşen öğrenci sayısı da belli oldu. Bu doğrultuda ilk yerleştirmede 60 bin 780 öğrenci Anadolu Lisesi, 41 bin 480 öğrenci Anadolu imam hatip lisesi, 40 bin 303 öğrenci mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 38 bin 700 öğrenci fen lisesi, 9 bin 210 öğrenci ise sosyal bilimler lisesini tercih etti.

Raporda, yüzde 5'lik dilimde yer alan öğrencilerin bitirdikleri ortaokullara göre lise türlerine geçiş oranları da yer aldı.

Söz konusu dilimde yer alan ve imam hatip ortaokulundan mezun olan öğrencilerden 1957'si Anadolu imam hatip liselerini, 1313'ü Anadolu liselerini, 2 bin 317'si fen liselerini, 109'u mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 1'i ise sosyal bilimler liselerini tercih etti.

Ortaokuldan mezun olan öğrencilerden 13 bin 970'i fen liselerini, 9 bin 733'ü Anadolu liselerini, 369'u Anadolu imam hatip liselerini, 318'i mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 18'i sosyal bilimler liselerini seçti.

Özel ortaokuldan mezun olan öğrencilerden 6 bin 733'ü Anadolu liselerine, 6 bin 583'ü fen liselerine, 297'si Anadolu imam hatip liselerine, 128'i mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 4'ü ise sosyal bilimler liselerine girdi.

Merkezi sınava giren öğrencilerin yüzde 7,07'si farklı bir ildeki okulu tercih etti

MEB tarafından yayımlanan raporda öğrencilerin yaşadıkları ilde bir okula yerleşme durumuna ilişkin verilere de yer verildi.

Bu kapsamda, öğrencilerin yüzde 92,93'ü yaşadıkları illerdeki bir okulu tercih ederken, yüzde 7,07'si ise farklı bir ildeki okula yerleşti.

Yüzde 5'lik dilime giren öğrencilerde ise yaşadığı ilde okula girenlerin oranı yüzde 89,06, farklı bir ildeki okula yerleşenlerin oranı ise yüzde 10,94 oldu.

Söz konusu dilime giren öğrenciler 760 farklı okula girerken, yüzde 10'luk dilime giren öğrencilerin yerleştiği okul sayısı ise 1193 oldu. Raporla, yüzde 5 ve yüzde 10'luk dilimde yer alan öğrencilerin Türkiye genelinde farklı illerde bulunan çok sayıda okula yerleştiği ortaya konuldu.

Yerel yerleştirme

Raporda, ikamet ettikleri bölgede veya yakın bölgelerdeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına tercih yapan öğrencilerin istatistiki bilgilerine de yer verildi.

Bu kapsamda 5 tercihinden birine yerleşen öğrenci sayısı 772 bin 849 olarak gerçekleşti. Yerel yerleştirme kapsamında bu yıl ilk üç tercihinden birine yerleşen öğrenci sayısı 730 bin 536 oldu.

772 bin 849 öğrenciden 352 bin 895'i Anadolu lisesine, 343 bin 948'i mesleki ve teknik Anadolu lisesine, 76 bin 6'sı ise Anadolu imam hatip lisesine yerleşti.