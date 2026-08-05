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5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Faizciler zenginleşiyor halk fakirleşiyor

05 Ağustos 2026, Çarşamba 10:20
Faiz düzeni bankaların kârını büyütürken, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaş kredi ve borç sarmalında her geçen gün daha da fakirleşiyor.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK

“Ülkemizin kalkınmasına… katkı sunduk” benzeri cümleler, temel gelirlerinde ilk sıralarda; faiz, ücret ve komisyon gelirleri olan bankaların yetkililerinin “başarıları”nı anlatırken kurdukları cümleler arasında geliyor. Türk bankacılık sektörü 2026 yılı ilk altı ayında bu durumu sürdürerek kârlarını arttırdı.

2026 yılı ilk yarısı itibarıyla ulaşabildiğimiz verilere göre önde gelen bankaların net dönem karları şöyle: Garanti BBVA: 64,4 milyar lira. Türkiye İş Bankası: 30 milyar lira. Yapı Kredi Bankası: 31 milyar lira. Akbank: 34 milyar 333 milyon lira.

BİRİKİM YAPAMAYAN HALK KREDİYE BAŞVURUYOR 

Birikim yapma imkanı her geçen gün azalan halkın ise başta barınma ve ulaşım olmak üzere çeşitli ihtiyaçları için bankalara başvurma oranı artmakta. Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 27 milyar 159 milyon lira artarak 3 trilyon 398 milyar 202 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 812 milyar 57 milyon lirası konut, 42 milyar 81 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 544 milyar 64 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı ise, 10 milyar 694 milyon lira artarak 4 trilyon 147 milyar 944 milyon lira oldu.

BANKALARIN BİREYSEL KREDİ ALACAKLARI 3 TRİLYON LİRA

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,6 artışla 3 trilyon 279 milyar 131 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 235 milyar 599 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 43 milyar 532 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 544 milyon lira artışla 810 milyar 66 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 603 milyar 825 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

İHTİYAÇ GİDERİLİRKEN BELLER BÜKÜLÜYOR

Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan aldıkları kredi miktarına karşılık ödedikleri faizler âdeta insanların belini büküyor. Türkiye’de tüketicilere verilen ihtiyaç kredisi aylık faiz oranları ortalama %2,74 ile %5,06 arasında değişmekte. Bankalar “ülkemizin büyümesine, girişimcinin başarısına...” “katkı” sunarken verdikleri paranın en az üç katını bizden alıyorlar. Mesela, yılın ilk yarısı itibarıyla en yüksek kar elde ettiğini açıklayan bankaların birisinden şartları uyup da 3.000.000 tl’lik konut kredisi alan bir kişi ayda %3,24 oranında faizle, aylık 99.365,08 TL taksit ödemesi gerekiyor. Bankadan aldığı 3.000.000 tl’ye karşılık 120 ay sonunda bankaya ödemiş olacağı miktar ise 11.923.809,80 TL’yi buluyor.

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