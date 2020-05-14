DTÖ Genel Direktörü görevinden ayrılacağını açıkladı

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, kişisel nedenlerle görevinden ayrılacağını bildirdi.

Küresel ticareti düzenleyen tek uluslararası organ konumundaki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Roberto Azevedo, Eylül 2021'de bitecek görevinden erken ayrılacağını duyurdu.

Cenevre merkezli Örgütün Brezilyalı Genel Sektereteri Azevedo, DTÖ nezdindeki diplomatlara gönderdiği mektupta görevini bıraktığını açıkladı.

Azevedo, mektupta, "31 Ağustos 2020 itibarıyla DTÖ Genel Direktörü olarak görevden ayrılmaya karar verdim ve böylelikle ikinci dönemimi tam bir yıl kısalttım." ifadesini kullandı.

Dizinden ameliyat olduğunu ve günlerce hastanede yattığını aktaran Azevedo, "Cenevre'deki eşim ve Brezilya'daki kızlarım ve annemle yaptığım uzun istişarelerden sonra kararımı verdim. Bu kişisel ve ailevi bir karar. Örgütün çıkarları açısından da en iyi karar." değerlendirmesinde bulundu.

Azevedo, istifasının, "sağlık sorunuyla" ilgisinin bulunmadığını belirterek, ayrıca "politik bir karar" olmadığının da altını çizdi.