Dünya gazeteleri 23 Haziran seçimini böyle gördü

İktidar can acıtıcı bir yenilgi aldı

Amerikan gazeteleri, Ekrem İmamoğlu’nun Pazar günü tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 31 Mart’a kıyasla çok büyük farkla kazanmasına sayfalarında geniş yer ayırdı. New York Times’a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldı”. Wall Street Journal ise “Bu sonuç iktidar partisindeki sorunları gözler önüne serdi” diyor. New York gazetesi, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı İstanbul’daki seçimlerin tekrarında can acıtıcı bir yenilgi aldı” başlıklı haberinde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldığını” söylüyor. Gazete, “Erdoğan ve partisinin İstanbul’daki 25 yıllık hâkimiyetinin sona erdiğini, karşıtlarının bu sonuçla cumhurbaşkanının yenilmezlik aurasının zarar gördüğünü ve 16 yıllık iktidarının zayıfladığını” söylediğini aktarıyor.

Dönüm noktası

İngiliz gazeteleri, Ekrem İmamoğlu’nun Pazar günü tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 31 Mart’a kıyasla çok büyük farkla kazanmasına sayfalarında geniş verdi. Guardian, “Seçmenler CHP’nin kampanyasını benimsedi” derken, Times’ın yorumu “İstanbullu seçmenler Erdoğan’a büyük bir yenilgi yaşattı” oldu. Guardian, “Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Seçimlerinde AKP’yi mağlubiyete uğrattı” başlıklı haberinde, “seçmenlerin CHP’nin, dini, sınıfsal ve etnik bölünmeleri gideren kampanyasını benimsediğini” yazıyor. “Türkiye’de muhalefetin, birçok kişinin demokrasinin zayıflamasından korktuğu bir dönemde, dönüm noktası sayılabilecek bir galibiyet aldığını” belirten Guardian’a göre sonuçlar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a da ciddi bir darbe” belirtiyor.

“Erdoğan dönemi sona eriyor”

“Eğer Türkiye gerçekten demokratik bir ülke olsaydı, Erdoğan geçmişteki hizmetlerinden dolayı tebrik edilip güzel bir emeklilik dönemi geçirmesi temmenisinde bulunulurdu. Ama ne Türkiye demokratik bir ülke ne de Erdoğan demokrat bir politikacı. Zira Erdoğan, iktidarı bıraktığı andan itibaren ömrünün geri kalan kısmını Marmaris’te huzurla geçiremeyeceğini biliyor. Hakkında yolsuzluk, Anayasal düzeni bozmak ve diğer bir çok suçlamalarla dava açılacağından emin.”