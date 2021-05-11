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11 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Dünya genelinde aşılama süreci hangi aşamada?

11 Mayıs 2021, Salı 17:30
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 320 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye, 25 milyon 240 bin 899 doz ile dünyada sekizinci sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 332 milyon 960 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 261 milyon 600 bin ile ABD, 171 milyon 100 bin ile Hindistan, 53 milyon 330 bin ile İngiltere, 47 milyon 370 bin ile Brezilya, 35 milyon 80 bin ile Almanya, 25 milyon 600 bin ile Fransa, 25 milyon 240 bin ile Türkiye, 24 milyon 500 bin ile İtalya, 21 milyon 990 bin ile Endonezya, 21 milyon 790 bin ile Rusya, 21 milyon 230 bin ile Meksika, 19 milyon 830 bin ile İspanya, 16 milyon 260 bin ile Kanada, 15 milyon 710 bin ile Şili, 13 milyon 760 bin ile Polonya, 11 milyon 190 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 750 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 510 bin ile İsrail ve 10 milyon 130 bin ile Fas izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu.

Bu ülkeyi 121,41 doz ile İsrail, 113,1 ile BAE, 100,22 ile San Marino, 82,16 ile Şili, 81,98 ile Bahreyn, 81,4 ile Malta, 79,88 ile Maldivler, 78,56 ile İngiltere, 78,22 ile ABD, 71,18 ile Macaristan, 69,28 ile Moğolistan, 64,03 ile Katar, 62,4 ile Butan, 62,15 ile Monako, 59,06 ile Uruguay, 55,83 ile Sırbistan ve 54,01 ile İzlanda izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 240 bin 899 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,66 oldu.

14 milyon 677 bin 617 kişiye ilk doz, 10 milyon 563 bin 282 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 159 milyon 667 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 319 binden fazla kişi öldü.

AA

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