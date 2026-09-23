Anlaşma havası

ABD ile İran arasında diplomasi trafiği hızlandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın planlanmış bir görüşme bulunmasa da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Rubio, Başkan’ın genel olarak “herkesle” görüşmeye açık olduğunu ve sorunları çözmek için insanlarla diyalog kurmanın önemli olduğuna inandığını aktardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile New York’ta görüşerek, Hürmüz Boğazı’nın açılması için İran’ın şartlarını ABD tarafına iletti. İran’ın sunduğu şartlar arasında, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının hemen kaldırılması, İran’a ait tüm dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve “direniş cephesinin” bulunduğu tüm alanlarda savaşın sonlandırılması yer aldı. AA

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