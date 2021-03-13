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13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dünya, Suriye’deki yıkımı seyrediyor... Sorumlular hesap vermeli

13 Mart 2021, Cumartesi 01:00
SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ 11. YILINA GİRDİ. BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, “SURİYE’DE ADETA KÂBUSA DÖNEN VAHŞET VİCDANLARI SIZLATIYOR” DEDİ.

DÜNYA AKAN KAN VE YIKIMA SEYİRCİ

YÜZ binlerce insanın öldüğü, milyonlarcasının da toprağından göç etmek zorunda kaldığı Suriye iç savaşı 10 yılı geride bırakırken, dünyanın yüzyılın vahşetine sessiz kalması, akan kanı ve yıkımı seyretmesi tepkiyle karşılanıyor.

VAHŞET MANŞETLERDEN DÜŞTÜ

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye’de on yıldır yaşanan bu felâketin artık manşetlerden düştüğünü kaydederek, “Dünya Suriye’deki yıkımı sadece seyrediyor. Yaşanan vahşet vicdanları sızlatıyor. Sorumlular hesap vermeli” dedi.

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Dünya Suriye’de yaşananlara seyirci

SURİYE’DE 2011 YILININ MART AYINDA BAŞLAYAN İÇ SAVAŞTA ON YIL GERİDE KALDI. BAŞTA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OLMAK ÜZERE ULUSLAR ARASI TOPLUMUN ÇABALARI, 11’İNCİ YILINA GİREN İÇ SAVAŞI SONLANDIRMAYA YETMEDİ.

Surİye’de 2011 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı Beşar Esat’a karşı barışçı protesto gösterilerine hükümet güçlerinin müdahalesiyle başlayan iç savaşta on yıl geride kaldı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslar arası toplumun çabaları, 11’inci yılına giren iç savaşı sonlandırmaya yetmedi. Suriye’deki iç savaş başlangıcından itibaren her geçen yıl daha da karmaşık bir hale geldi. Savaşa ülkede yaşayan Kürt, Türkmen, Dürzi ve Süryaniler de dahil oldu. İç savaş sonrasında, IŞİD Suriye’nin bazı bölgelerini işgal etti. Birbiriyle savaşan hükümet güçleriyle muhalifler hem kendi aralarında hem de kanlı terör örgütü IŞİD’le çatıştı. Suriye’deki iç savaşa, ABD, Rusya, İran, İsrail ve Türkiye gibi çok sayıda ülke çeşitli dönemlerde müdahil oldu. Milyonlarca Suriyeli ülke dışına kaçtı, milyonlarcası da yerlerinden edildi.

BM çözüm bulma yolunda kararlı

Bİrleşmİş Milletler, 11’inci yılına giren Suriye’deki savaşı sonlandırma çabalarını sürdüreceklerini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de adeta bir kabusa dönüşen savaşı sonlandırmak, siyasi çözüm bulmak için çabalarını sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Yaşanan salgınla birlikte ülkedeki durumun giderek bir felakete dönüştüğünü kaydeden Guterres, ”Suriye halkı yüzyılın en büyük suçlarıyla karşı karşıya. Dünya son on yıldır Suriye’de akan kanı ve yıkımı izliyor” dedi.Guterres, Suriye’deki iç savaşın on yıl önce başlayan barışçı protesto gösterilerine müdahaleyle başladığını sonrasında ise ülkenin korkunç bir savaşa itildiğini kaydetti. Suriye’de on yıldır yaşanan bu felaketin manşetlerden düştüğünü kaydetti.

MİLYONLARCA SURİYELİ ÜLKE DIŞINA KAÇTI

Suriye’deki iç savaş başlangıcından itibaren her geçen yıl daha da karmaşık bir hale geldi. İç savaş sonrasında, IŞİD Suriye’nin bazı bölgelerini işgal etti. Birbiriyle savaşan hükümet güçleriyle muhalifler hem kendi aralarında hem de  IŞİD’le çatıştı. Milyonlarca Suriyeli ülke dışına kaçtı, milyonlarcası da yerlerinden edildi.

 

AA

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