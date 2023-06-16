Ekvador'da 27 Mart'taki heyelanla ilgili yeni cesetler tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda, yeni cesetlerin tespit edildiği belirtildi. Afette ölenlerin sayısının 65'e çıktığı, kayıp kişilerin halen olma ihtimali nedeniyle bir süre daha arama çalışmalarının süreceği ifade edildi. Toprak kayması nedeniyle 163 evin zarar gördüğü, 60 evin tamamen yıkıldığı, 56 kişinin de öldüğü açıklanmıştı. Bu süre içerisinde onlarca ailenin de evsiz kaldığı görüntülere yansımıştı. Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti. AA

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