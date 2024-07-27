En zenginler 42 trilyon daha zenginler

Dünyadaki zengin-yoksul uçurumunun vardığı devasa boyutları ortaya koyan Oxfam raporuna göre son 10 yıl, süper zenginler için fevkalade karlı geçti.

Öyle ki, dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’i, servetini son 10 yılda toplam 42 trilyon dolar artırdı. Buna karşın zenginlerden alınan vergilerin tarihin en düşük seviyelerine indiğini bildiren Oxfam raporunda, “dünyanın geri kalanının kırıntılarla hayatta kalma mücadelesine terk edildiği” belirtilerek eşitsizliğin “müstehcen seviyelerde” olduğu uyarısı yapıldı. Buna göre en zengin yüzde 1’in son 10 yılda servetine kattığı 42 trilyon dolar, dünya nüfusunun daha yoksul yüzde 50’sinin elindeki servetin neredeyse 36 katı. Buna rağmen dünya çapında milyarderlerin “servetlerinin yüzde 0.5’inden daha azına eşdeğer vergi ödediklerine” dikkat çeken Oxfam, dünyadaki milyarderlerin neredeyse 5’te 4’ünün G20 ülkelerinden birinde yaşadığını belirtti.

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