"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

En zenginler 42 trilyon daha zenginler

27 Temmuz 2024, Cumartesi
Dünyadaki zengin-yoksul uçurumunun vardığı devasa boyutları ortaya koyan Oxfam raporuna göre son 10 yıl, süper zenginler için fevkalade karlı geçti.

Öyle ki, dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’i, servetini son 10 yılda toplam 42 trilyon dolar artırdı. Buna karşın zenginlerden alınan vergilerin tarihin en düşük seviyelerine indiğini bildiren Oxfam raporunda, “dünyanın geri kalanının kırıntılarla hayatta kalma mücadelesine terk edildiği” belirtilerek eşitsizliğin “müstehcen seviyelerde” olduğu uyarısı yapıldı. Buna göre en zengin yüzde 1’in son 10 yılda servetine kattığı 42 trilyon dolar, dünya nüfusunun daha yoksul yüzde 50’sinin elindeki servetin neredeyse 36 katı. Buna rağmen dünya çapında milyarderlerin “servetlerinin yüzde 0.5’inden daha azına eşdeğer vergi ödediklerine” dikkat çeken Oxfam, dünyadaki milyarderlerin neredeyse 5’te 4’ünün G20 ülkelerinden birinde yaşadığını belirtti.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaşı bitirin - Bu trajedilere yüz çeviremeyiz

    Yargıtay Prof. Demir’e cezayı bozdu

    Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

    Bir imzayla devlet 41 milyar lira zarara uğradı

    Adaletsizliğinin en temel nedeni vergi istisnası

    Fakirden alıp zenginin cebine koyuyorsunuz

    Çocuk işçi sayısı 239 bin arttı

    Her yıl yarım milyon kişi sıcaklardan ölüyor

    En zenginler 42 trilyon daha zenginler

    Sanayici: Dayanacak gücümüz kalmadı

    ‘Hükümetimiz soykırımın suç ortağı’

    Basın özgürlüğünde Filistin’in gerisindeyiz

    ‘Atatürkçülüğü Erdoğan’ın icraatıyla yapıyoruz’

    Terörist İsrail'in UNRWA'yı "terör örgütü" ilan etme çabalarına bir tepki de AB'den

    Gazze’de durum felâket ötesi

    İsrail, Filistinli doktorları Gazze’ye sokmuyor

    Dünyada 11 kişiden 1’i açlıkla mücadele ediyor

    Van’da uçak sorunu bitmiyor

    Davutoğlu: Utanç vesikası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesettür hutbesi
    Cevher İLHAN

    Simitte “neredeeen nereye!”
    Genel

    Yargıtay Prof. Demir’e cezayı bozdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Fakirden alıp zenginin cebine koyuyorsunuz
    Genel

    Savaşı bitirin - Bu trajedilere yüz çeviremeyiz
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Deccal arz-ı endam ederken - 1
    Genel

    Bir imzayla devlet 41 milyar lira zarara uğradı
    Faruk ÇAKIR

    Önce alkışladılar, sonra utandılar mı?
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.