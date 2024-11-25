Endonezya'da ''ani'' sel ve heyalan: 16 kişi öldü, 6 kişi kayıp!

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Juspri M. Nadeak, Sumatra Adası'ndaki Karo bölgesinde ani sel ve heyelanların meydana geldiğini açıkladı.

Nadeak, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının birçok bölgede evleri yıktığını ve çiftlikleri tahrip ettiğini belirtti. Afetlerde 16 kişinin öldüğünü ifade eden Nadeak, ikisi çocuk 6 kişiden haber alınamadığını söyledi. Nadeak, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yetkililer, afetlerde onlarca kişinin yaralandığını belirtti. AA

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