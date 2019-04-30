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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Endonezya'da ölen sandık görevlilerinin sayısı 318 oldu

30 Nisan 2019, Salı 19:06
Dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçiminin yapıldığı Endonezya’da aşırı yorgunluktan hayatını kaybeden sandık görevlilerinin sayısı 318'i buldu. 2 bin 232 sandık görevlisi de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Endonezya'da 17 Nisan’da sandık başındaydı. Üzerinden iki hafta geçmesine rağmen seçim sonuçlarından çok, ölenler konuşuluyor. Öyle ki, seçimlerden bu yana 318 sandık görevlisi öldü. 2232 görevli de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

260 milyon nüfuslu ülkede ilk kez devlet başkanlığı, yerel ve ulusal parlamento seçimleri, masrafları kısmak amacıyla aynı gün yapılmıştı. 193 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 80'i, 800 binin üzerindeki seçim merkezlerinde oy kullandı. 

Her seçmenin beş oy pusulası doldurması gerekiyordu. Doğudan batıya beş bin kilometreden daha fazla uzunluğa sahip olan ülkede sekiz saat içinde bu kadar oyun kullanılması ve ardından oy pusulalarının elle sayılması, sandık görevlilerinin aşırı yorgunluğuna ve ölümlerine neden oldu. 

245 bin adayın katıldığı seçimlerde yedi milyon sandık görevlisinin görev yaptı. Maliye bakanlığı seçimler nedeniyle ölenler sandık görevlilerinin ailelerine tazminat ödenmesi için hazırlık yapıyor. Sandık görevlilerinin artan ölümleri karşısında, seçim komisyonu sağlıklı görev dağıtımı yapamamakla suçlanıyor ve ağır şekilde eleştiriliyor. 

Ölü sayısı daha da artabilir. Çünkü seçimlerin sonuçları 22 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy sayımı halen sürmekte. 

Etiketler: Seçim, Endonezya
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